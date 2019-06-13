«Кинопоиск» запускает новый формат поддержки авторских фильмов

«Кинопоиск» поддержит фильм Юрия Быкова «Сторож», сообщили в пресс-службе компании. Прокат фильма пройдет в новом формате: он выйдет в прокат одновременно в кинотеатрах сетей «Каро» и «Киномакс» и онлайн на «Кинопоиске».

Производством фильма «Сторож» занимаются кинокомпании «Инвада Фильм», «Артлайт» и «Яндекс.Студия» при поддержке Министерства культуры. Фильм выйдет осенью, главную роль в нем исполнил Юрий Быков.

«Кинопоиск» отвечает за выпуск фильма в онлайн- и офлайн-прокат, финансирует промокампанию фильма, а «Яндекс.Студия» выступает в роли сопродюсера, пояснили “Ъ” в пресс-службе «Кинопоиска». Инвестиции компании в проект не раскрываются. В перспективе «Кинопоиск» будет рассматривать поддержку других авторских фильмов в подобном формате, добавили в компании.

Валерия Лебедева