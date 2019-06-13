«Агрохолдинг им. Ткачева» снова терпит миллиардные убытки

Согласно отчету о финансовых результатах АО «Фирма “Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева”», опубликованному в «СПАРК-Интерфакс», убыток холдинга в 2018 году составил 2,9 млрд руб. Это уже не первый год, когда общество заканчивает отчетный период с отрицательной прибылью, так убыток за 2017 год составил 2,1 млрд руб. В 2016 году прибыль агрокомплекса снизилась до 2,9 млрд руб. (в 2015 году — 6,7 млрд руб.).

Выручка общества выросла на 3,3 млрд руб. с 46,7 млрд руб. в 2017 году до 50 млрд руб. в 2018 году, при этом себестоимость продаж составила 34,2 млрд руб. (рост на 2,9 млрд руб. по сравнению с годом ранее).

АО «Фирма “Агрокомплекс”» — семейный бизнес Ткачевых, холдинг носит имя Николая Ткачева, отца экс-министра сельского хозяйства РФ и губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Как ранее писал “Ъ-Кубань”, совет директоров АО возглавляет Роман Баталов, муж дочери Александра Ткачева. В орган управления в прошлом году также вошел и сам бывший губернатор Кубани.

Андрей Ульченко