14 июня, пятница
Войти в профиль
Стиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Фото: GettyImages

Эффект double

Парные ароматы лета

от

Самые громкие парфюмерные хиты принято выпускать парами: в женской и мужской версиях. Как их правильно носить, какие ноты звучат дольше, а какие — буквально пару часов, в обзоре «Коммерсантъ Стиль».


Любимую композицию можно разделить: если вам нравится тот или иной парфюм, то всегда приятно звучать в унисон со своей второй половиной, если она или он готовы составить вам пару в этом вопросе. Романтический посыл, впрочем, не отменяет основных правил парфюмерной игры.

  • При покупке аромата не полагайтесь на его звучание на бумажном блоттере — стоит послушать его на коже, «поносить» хотя бы пару часов. Да, это потребует от вас больше времени, но зато и результат будет более предсказуем.
  • Считается, что аромат поднимается снизу вверх, поэтому стоит начинать с неочевидных мест вроде поясницы, живота, лодыжек, то есть выходить за привычные запястья — приветствуется.
  • Чтобы не душить окружающих своим выбором парфюма, распылите его за полчаса до выхода из дома. Метод вхождения в парфюмерное «облако» работает всегда, и делает звучание ваших духов более деликатным.
  •  Одеколоны и цитрусовые парфюмы рассеиваются быстрее. Если вы хотите более стойкий шлейф, то выбирайте восточные ароматы, с нотами уда, сандала, табака.
  •  Будьте готовы к тому, чтобы обновлять аромат в течение дня: кожа — живой орган, который меняется (температура, воздух, влажность — все это влияет на ее состояние), поэтому и аромат на ней меняется и не держится весь день.

Ирина Кириенко


Комментарии

Печать

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Приложения

Стиль АРТ#27

от 11.06.2019

Стиль Санкт-Петербург#24

от 05.06.2019

Тренд "Кино" #22

от 28.05.2019

Стиль Украшения#21

от 22.05.2019

Стиль Инициативы#20

от 21.05.2019

Профиль пользователя