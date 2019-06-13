Эффект double

Самые громкие парфюмерные хиты принято выпускать парами: в женской и мужской версиях. Как их правильно носить, какие ноты звучат дольше, а какие — буквально пару часов, в обзоре «Коммерсантъ Стиль».
Любимую композицию можно разделить: если вам нравится тот или иной парфюм, то всегда приятно звучать в унисон со своей второй половиной, если она или он готовы составить вам пару в этом вопросе. Романтический посыл, впрочем, не отменяет основных правил парфюмерной игры.
Lacoste
Новый парфюмерный дуэт L.12.12 French Panache: фруктовая эссенция, L.12.12. French Panache Pour Elle L.12.12 и свежий восточный аромат French Panache Pour Lui
Issey Myake
Лимитированная коллекция Shades of Paradise — это ароматы, которые можно миксовать между собой: L’Eau d’Issey Shade of Sunrise (цветочный), L’Eau d’Issey Pure Shade of Flower (древесно-цветочный) , L’Eau Majeure d’Issey Shade of Sea (акватический) и L’Eau D’Issey Pour Homme Shade Of Lagoon (древесно-цитрусовый).
Karl Lagerfeld
Третий дуэт из коллекции Les Parfums Matires: Fleur d’Orchide древесно-цветочный цитрусовый аромат и Bois de Cdre, из категории древесно-ароматических фужерных.
Dolce&Gabbana
Туалетная вода Light Blue Sun Dolce&Gabbana: фруктово-цветочная композиция Light Bluе в женской версии и древесно-пряная — в мужской Light Blue Pour Homme.
Calvin Klein
Eternity Summer — это свежий цветочно-фруктовый парфюм в женской версии и фужерный морской (в мужской).