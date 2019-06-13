Крым становится все более популярным у туристов Ростовской области

Число забронировавших на предстоящие летние месяцы авиабилеты в Крым ростовских туристов выросло на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил сервис Biletix. По его данным, рост бронирований происходит несмотря на подорожание перелета: средний чек на авиабилеты туда-обратно из Ростова-на-Дону в Симферополь вырос в цене с 6 970 до 8 080 руб., то есть на 15%.

В Biletix отмечают, что период с 29 июля по 4 августа является самым дорогим для полетов в Крым: в среднем перелет туда-обратно из российских городов до Симферополя стоил 17 482 рубля. Самой дешевой является вторая неделя июня и последняя неделя августа: 13 024 руб. и 13 012 руб. соответственно.

Сергей Иванов