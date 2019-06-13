Удмуртия заняла 30-е место по объему выданных кредитных карт за январь-апрель 2019 года

За первые четыре месяца 2019 года банки Удмуртии выдали 41,65 тыс. новых кредитных карт. Это на 31,6% больше значения аналогичного периода прошлого года, сообщает «Национальное бюро кредитных историй» (НБКИ). Несмотря на это, республика занимает последнее место по объему выданных кредиток среди 30-ти регионов лидеров. В целом по России за обозначенный период выдали 3,88 млн новых кредитных карт, что превышает показатель января-апреля 2018 года на 24%.

Наибольшее число новых кредиток выдали в Москве, Московской области, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Башкирии — 248,64 тыс., 199,6 тыс., 157,9 тыс., 135,7 тыс. и 115,3 тыс. единиц соответственно. Помимо Удмуртии, наименьшее число новых кредитных карт выдали в Крыму, Ленинградской области, Хабаровском крае и Тюменской области — 44,2 тыс., 44,3 тыс., 46,48 тыс. и 49,5 тыс. единиц соответственно. Наибольшую динамику роста по выдаче кредиток за январь-апрель 2019 года отметили в Крыму, Московской области, Ханты-Мансийском АО, Ставропольском крае и Москве — она составила 49,6%, 36,1%, 35%, 34,8% и 32,3% соответственно.

«В 2019 году количество выдаваемых новых кредитных карт продолжает расти. Однако, темпы роста значительно более умеренные в сравнении с динамикой выдачи кредитных карт в 2018 году. Стоит отметить, что рост в сегменте кредитных карт обусловлен, прежде всего, тем, что это наиболее технологичный и удобный вид розничного кредитования»,— отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.