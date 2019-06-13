На Кубани трех молодых девушек подозревают в организации нелегального казино

Сотрудники следственного отдела по городу Туапсе СКР возбудили уголовное дело в отношении трех местных жительниц в возрасте от 24 до 27 лет. Девушек подозревают в незаконной организации и проведении азартных игр вне игорной зоны, совершенных группой лиц по предварительному сговору, сообщает пресс-служба краевого управления СК РФ.

По версии следствия, в подвальном помещении на ул. Софьи Перовской города Туапсе не позднее июня 2017 года неустановленным лицом был оборудован игровой зал. Одновременно с этим для участия в организации незаконных азартных игр и выполнения администраторских функций в зал были привлечены три местные жительницы. Незаконная азартная деятельность, совершаемая с использованием 19 игровых терминалов, продолжалась до ноября 2018 года, пока ее не пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

На данный момент следствием устанавливаются все обстоятельства и круг лиц, причастных к преступлению.

Марат Бабаев