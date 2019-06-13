В Татарстане только 39% компаний переживают пятилетний срок

Татарстан вошел в число регионов с самой низкой долей компаний, которые ведут свою деятельность больше пяти лет. Как пишет ТАСС со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой группы FinExpertiza, в республике таких фирм оказалось только 38,6%.

В целом по России в 2018 году из 3,4 млн предприятий только 1,6 млн компаний (46,11%) перешагнули возрастную отметку в пять лет. Больше всего компаний-долгожителей в Магаданской области (в регионе 65,4% предприятий старше пяти лет), Ленинградской области (64,8%) и Ставропольском крае (63,3%). Меньше всего — в Севастополе (7,8%) и в Крыму (10,7%).

“Ъ-Казань”