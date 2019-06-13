На Кубани продолжает действовать экстренное предупреждение по осадкам

ГУ МЧС по Краснодарскому краю предупреждает, что в крае продолжает действовать экстренное предупреждение из-за неблагоприятных погодных явлений. В частности, сегодня, 13 июня, на территории региона, исключая Большой Сочи, ожидаются сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с.

Кроме того, на реках и водотоках бассейна Кубани в юго-восточной и юго-западной частях края, а также на реках Черноморского побережья от Анапы до Магри ожидаются подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.

По информации краевого Госгидромета, в целом ветер 13 июня ожидается в крае северо-восточный и восточный скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха достигнет +26… +31°, местами до +33°.

По сообщениям очевидцев, 12 июня град размером с куриное яйцо выпал в ряде муниципалитетов Кубани. В частности, сильный град обрушился на Абинский район. Были повреждены автомобили и сельхозугодия. В Армавире ветер сорвал крышу здания, которая упала на железнодорожные пути.

Василий Хитрых