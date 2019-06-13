Человек, которого в Сочи приняли за Сергея Цапка, находится в розыске за кражу

Правоохранительные органы установили личность человека на фотографии с места ДТП, которого жители Кущевского района приняли за Сергея Цапка, сообщили “Ъ-Юг” в прокуратуре Краснодарского края. Выяснилось, что на фото изображен Виталий Никифоров, 1986 года рождения, находящийся в розыске за кражу.

Несколько дней назад в социальные сетях появились фотографии с места аварии в Сочи, на одной из которых изображен мужчина, имеющий внешнее сходство с Сергеем Цапком, лидером ОПГ из станицы Кущевской, умершим в СИЗО в 2014 году от закупорки легочной артерии. Краснодарская компания «Центр правосудия», представляющая интересы потерпевших от банды «цапковских», обратилась к прокурору Сочи Игорю Грязнову с заявлением, в котором просила проверить обстоятельства размещения фото. В заявлении говорится о том, что появление фото навело потерпевших на подозрения о том, что смерть Сергея Цапка якобы была инсценирована. Директор компании «Центр правосудия» Армен Восканян сообщил “Ъ-Юг”, что официальный ответ из прокуратуры пока не получен.

Анна Перова, Краснодар