Подмосковные власти назвали трассы, где чаще всего превышают скорость

С начала 2019 года на дорогах Московской области дорожные камеры выявили более 6,2 млн нарушений ПДД. Об этом сообщает министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Самым частым нарушением является превышение скорости. «За сутки камерами фиксируется в среднем порядка 42 тыс. нарушений. Больше всего камеры фиксируют на федеральных вылетных магистралях — на М-7 ‘Волга’ (Горьковское шоссе) и на М-9 ‘Балтия’ (Новорижское шоссе)», — подчеркнул глава минтранса Московской области Алексей Гержик.

По данным ведомства, в результате работы камер за пять месяцев 2019 года аварий на подмосковных трассах стало на 8% меньше, количество погибших снизилось на 7%, а пострадавших стало меньше на 12%.

На данный момент в Подмосковье работает более 1,2 тыс. стационарных и 200 передвижных комплексов фотовидеофиксации. В 2019 году планируется установка еще 226 стационарных камер. Комплексы эксплуатируются в рамках концессионного соглашения между Минтрансом Московской области и ООО «МВС Груп». По условиями соглашения компания получает 233 руб. за каждое оплаченное штрафное постановление, оформленное с помощью системы фиксации нарушений.

Ранее подмосковные власти заявляли, что собираются замерять среднюю скорость между двумя камерами и присылать штрафы нарушителям. Подробнее — в материале "Ъ" «ГИБДД переходит к арифметическим действиям».