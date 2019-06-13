В Самарской области ожидаются дожди с грозами

Кратковременные дожди с грозами пройдут местами в Самарской области в воскресенье. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

В этот период в регионе ожидается переменная облачность. В Самарской области в воскресенье днем будет дуть северный ветер со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха в регионе в этот день составит 18...23 °C. Ночью в воскресенье столбик термометра опустится до 8 °C.

По информации синоптиков, в четверг вслед за арктическим фронтом в Самарскую область «поступила холодная воздушная масса». При этом направление ветра в регионе изменилось на северное, а сам ветер усилился. Кроме того, произошло значительное понижение температуры воздуха.

Георгий Портнов