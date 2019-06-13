В Новосибирской области построили животноводческий комплекс за 5,1 млрд рублей

Компания «Сибирская нива» в Новосибирской области ввела в эксплуатацию крупный животноводческий комплекс на 6 тыс. голов коров голштинской породы. Производственная мощность — 62 тыс. т молока в год. По данным пресс-службы облправительства, общий объем инвестиций в проект составил более 5,15 млрд руб.

«Смонтированы две доильные «карусели», система водоочистки, пять вертикальных танков — охладителей на 156 т молока ежесуточно, комплекс оборудован компьютерной системой управления стадом»,— говорится в сообщении.

Комплекс в «Сибирской нивы» является тьетьим животноводческим комплексом компании в Маслянинском районе. В селе Борково содержится 2,5 тыс. голов крупного рогатого скота, в селе Пеньково — 5 тыс. голов дойного стада.

Оксана Павлова