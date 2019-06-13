Более пяти лет существуют лишь 40% петербургских компаний

Аудиторско-консалтинговая группа FinExpertiza провела исследование с целью выяснить средний «срок жизни» российских компаний. Анализ показал, что в первые годы после открытия из них не закрываются лишь 46%, сообщает ТАСС.

Больше всего устойчивых компаний зафиксировано в Магаданской области (65,4% фирм старше пяти лет), Ленинградской области (64,8%) и Ставропольском крае (63,3%).

Раньше всего компании закрываются в Крыму (10,7%) и Севастополе (7,8%). В Москве этот показатель составляет 38,24%, а в Петербурге — 40,1%.

При этом, по данным FinExpertiza, ежегодно в России открывается порядка 300 тыс. новых компаний