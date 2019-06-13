Глава Маслянинского района назначен вице-губернатором по развитию сельских территорий

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назначил вице-губернатором по развитию сельских территорий главу Маслянинского района Вячеслава Ярманова. Об этом глава региона заявил 13 мая в ходе рабочей поездки в Маслянинский район.

По сообщению пресс-службы облправительства, Вячеслав Ярманов приступит к своим обязанностям 1 июля. Александр Дубовицкий, который, занимал эту должность с октября 2018 года, покинул пост по собственному желанию.

По словам губернатора, новому замглавы предстоит обеспечить участие региона в реализации нацпроектов, поддержку и развитие инвестиционных проектов и участие в совершенствовании законодательства по мерам поддержки развития агропромышленного комплекса. Также Андрей Травников ответил, что сейчас идет обсуждение кандидатуры на пост главы Маслянинского района.

Вячеслав Ярманов избирался на должность главы района в 2004 и 2010 годах. С июня 2013 года — член правительства Новосибирской области — управляющим делами губернатора и правительства Новосибирской области. В октябре 2015-го был избран главой Маслянинского района.

Юлия Сасевич