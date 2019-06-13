Арбитражный суд принял заявление о банкротстве авиакомпании «Челавиа»

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству заявление о признании банкротом ООО «Авиакомпания «Челавиа» (Еткульский район) из-за долга 6 млн руб. Соответствующее определение опубликовано в картотеке дел 11 июня.

Согласно материалам картотеки арбитражных дел, заявление о признании авиакомпании несостоятельной 4 июня подали три физических лица – Никита Пиратинский, Дмитрий Красовский и Роман Бородкин. Они просят установить требования кредиторов в размере 659 тыс., 2,5 млн и 2,8 млн руб. соответственно. Судебное заседание по рассмотрению заявления назначено на 29 июля.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Авиакомпания «Челавиа» находится в стадии ликвидации – «регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ». Владельцем 100% уставного капитала компании является Екатерина Новикова. С 2015 года по июль 2017-го она была одним из совладельцев ООО «Авиационная компания «Челавиа» (АК «Челавиа», Москва). В августе 2017 года госпожа Новикова и еще один учредитель подали суд иск к этой компании о взыскании действительной стоимости доли в уставном капитале или 53 млн руб. Дело закончилось мировым соглашением, по которому Екатерина Новикова получила 20 самолетов.