Акции «Интер РАО» выросли на 14% на ожидании новостей о дивидендах

Обыкновенные акции «Интер РАО» на открытии торгов выросли на 14%, до 4,872 руб. за бумагу, следует из данных Московской биржи. В последний раз акции стоили выше этой суммы в январе 2011 года. К 12:00 рост составил около 3%.

Рост акций произошел на фоне решения совета директоров «Интер РАО» для выплаты дивидендов за 2018 год использовать часть денег от продажи «Иркутскэнерго». Дивиденды за 2018 год составили 17 коп. на акцию.