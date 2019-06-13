Рост выдачи новых кредитных карт на Кубани составил 32%

В Краснодарском крае с января по апрель текущего года было выдано 157,9 тыс. новых кредитных карт. Рост выдачи по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составил 32% (было – 119,6 тыс. единиц), сообщает национальное бюро кредитных историй (НБКИ). По количеству выданных новых кредитных карт Кубани занимает третье место после Москвы и Московского региона (248,6 тыс. и 199,6 тыс. соответственно).

В целом по России за четыре месяца этого года количество выданных новых кредитных карт составило 3,88 млн штук, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 24% (было - 3,13 млн единиц). В ТОП-5 регионов по количеству выданных кредиток также вошли Санкт-Петербург (135,8 тыс.) и Башкортостан (115,3 тыс.). Самый высокий рост выдачи за год отмечен в Крыму (+49,6%), Московской области (+36,1%), Ханты-Мансийском АО (+35%), Ставропольском крае (+34,8%), Москве (+32,3%) и Краснодарском крае (+32%).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков считает, что рост в сегменте кредитных карт обусловлен, прежде всего, тем, что это наиболее технологичный и удобный вид розничного кредитования.

Дмитрий Михеенко