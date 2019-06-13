Нацпроекты по здравоохранению, жилью и дорогам обойдутся Кузбассу в почти 93 млрд рублей

Власти Кемеровской области и федеральный центр направят до конца 2024 года 92,7 млрд руб. на реализацию национальных проектов «Здравоохранение», «Жилье и городская среда» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель губернатора по экономическому развитию Константин Венгер.

В национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» региональные и федеральные власти вложат 33,1 млрд руб., в сферу здравоохранения — 29,7 млрд руб.. Реализация проекта «Жилье и городская среда» обойдется бюджетам разных уровней в 29,9 млрд руб. В остальные восемь нацпроектов власти вложат 52,2 млрд руб. Как отметил, Константин Венгер, пока регион участвует в 11 нацпроектах, но к концу 2019 года в Кузбассе начнется реализация еще двух — «Науки» и «Комплексного плана расширения и модернизации транспортной инфраструктуры», а общее количество региональных проектов вырастет с 44 до 53.

Как писал «Ъ-Сибирь», всего власти затратят на реализацию национальных проектов в Кемеровской области 144,9 млрд руб. до конца 2024 года.

Нина Обелюнас