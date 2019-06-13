Сбербанк рассказал о причинах проверки подозрительных операций клиентов

Сбербанк проверяет необычные операции клиентов в соответствии с критериями, установленными Банком России. Однако пороговые суммы не могут раскрываться в силу законодательных требований, сообщили в пресс-службе банка «РИА Новости». Так в банке ответили на статью «Известий» о том, что клиенты Сбербанка и МКБ жалуются на требование отчитаться о тратах снятых денег. При отказе предоставить такие сведения клиенты банков сталкиваются с угрозой блокировки счетов, пишет газета.

«При выявлении необычных операций банк в соответствии с законодательством обращается к клиенту за пояснениями об источнике происхождения средств»,— сообщили в Сбербанке.

Заместитель главы Росфинмониторинга, статс-секретарь Павел Ливадный сообщил, что финансовая организация может заинтересоваться операцией не только в рамках «антиотмывочного» закона, но и в целях безопасности самого клиента, подозревая вмешательство мошенников. В соответствии с требованиями, банк обязан проверять операции на сумму более 600 тыс. руб., а операции на меньшие суммы может проверить по собственным соображениям.

Ранее Минфин решил предотвратить попадание добросовестных клиентов в черные списки банков. Сейчас в них может оказаться практически любой гражданин или компания, которую кредитная организация заподозрит в отмывании незаконных средств или финансировании терроризма. Министерство предлагает, чтобы для блокировки счета у банка имелось минимум два условия. Во-первых, чтобы подозрения в незаконности операций клиента возникали несколько раз в течение года. Во-вторых, чтобы у банка имелись не только подозрения, но и некие конкретные данные о том, что трансакции клиента носят незаконный характер.

Подробнее читайте в публикации “Ъ FM” «Минфин вступился за клиентов банков».