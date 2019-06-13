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На Кубани заработал еще один платный участок трассы М-4 «Дон»

На федеральной трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае в тестовом режиме начал работать пункт взимания платы на 1184 км автомагистрали участка с 1119 по 1195-й км. Начало платной дороги находится рядом с хутором Веселая жизнь, сообщает пресс-служба ГК «Автодор».

Ранее “Ъ-Кубань” писал, что первый платный участок на М-4 с 1195 по 1319 км стал платным в ночь на 29 апреля. Пункт взимания платы на нем находится на 1223-м км. Стоимость проезда для легкового автомобиля днем - 200 руб., ночью - 120 руб.

Новый пункт взимания платы работает в тестовом режиме с 11 июня и пока при проезде через него плата не взимается. О начале платной эксплуатации данного участка сообщат дополнительно.

Василий Хитрых


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