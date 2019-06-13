На инвентарь для спортплощадок Кубани потратят более 47 млн рублей

В рамках нацпроекта «Демография» правительство Краснодарского края направит более 47 млн руб. на покупку спортивного оборудования для обустройства муниципальных площадок. Соответствующее постановление подписал глава региона Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Всего в этом году на реализацию задач в рамках нацпроекта «Демография» планируется потратить около 560 млн руб. Помимо покупки спортинвентаря, выделенные деньги должны пойти на приобретение нескольких комплектов футбольных полей с искусственным покрытием и беговыми дорожками, оборудования для создания малых спортивных площадок и строительство шести спортивных объектов в сельской местности.

Марат Бабаев