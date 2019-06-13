Первый вице-премьер Удмуртии прокомментировал банкротство «Спецгазавтотранса»

Первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин прокомментировал банкротство ПАО «Газпром Спецгазавтотранс». Об этом он сообщил на встрече с журналистами 13 июня.

«Мы предприятием занимаемся с 2017 года. Глава Удмуртии несколько раз встречался с Алексеем Миллером, благодаря чему "Спецгазатотранс" получал льготные займы от материнской компании для закрытия операционных будок, которые у него были. На сегодняшний день позиция собственника неизвестна — все наши обращения к нему остаются вне ясного ответа. Мы отслеживаем ситуацию с двух сторон: с коллегами из прокуратуры — чтобы не нарушались права каждого работающего на предприятии, второе — пытаемся объяснить коллегам их материнской компании, что республика готова оказать предприятию финансовую помощь и помочь с заказами, но мы не можем повлиять на то, как эти заказы будут выполняться. Третье, что мы делаем — подбираем вакансии сотрудникам "Спецгазавтотранса". В отличие от "Ижметмаша", где у нас был контакт с материнской компанией, здесь мы не всегда видим такую же отзывчивость»,— заявил первый вице-премьер.

Напомним, что Арбитражный суд Удмуртии признал «Спецгазавтотранс» банкротом и ввел процедуру наблюдения в ноябре 2018 года. Согласно последним данным, чистый убыток предприятия по итогам прошлого года составил 1,047 млрд руб. Это в 3,5 раза больше, чем в 2017 году. 16 апреля ПАО «Газпром» заключило договор с единственным поставщиком о оценке рыночной стоимости акций «Спецгазавтортанса». Цена контракта составила 900 тыс. руб.