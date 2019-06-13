«Россети Сибирь» в 2020 году планируют получить 1,3 млрд рублей чистой прибыли

«Россети Сибирь» (ПАО «МРСК Сибири») по итогам 2018 году получил выручку 55,6 млрд руб., EBIDTA — 8,7 млрд руб., что выше аналогичных показателей 2017 года на 7,29 % и 9,41 % соответственно. Чистая прибыль компании составила 848 млн руб. (годом ранее — 904,1 млн руб.). По словам генерального директора компании «Россети Сибирь» Павла Акилина, компания постепенно повышает свой финансовый результат: в 2019 году чистая прибыль ожидается в размере 1,1 млрд руб., в 2020 году — 1,3 млрд руб.

«Такие темпы роста позволят нам развивать электросетевой комплекс, опережая потребности регионов»,— сказал он. В 2018 году «Россети Сибирь» реализовала инвсетпрограмму на 13 млрд руб.

Оксана Павлова