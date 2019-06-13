Новым начальником ОМВД по Кронштадту назначен Андрей Селюгин

В четверг, 13 июня, новым начальником ОМВД Кронштадтского района назначен 41-летний подполковник полиции Андрей Селюгин. До этого он занимал пост начальника полиции Кронштадта и был повышен в должности после того, как предыдущий начальник управления — подполковник Антон Супрун — получил должность замначальника Оперативного управления ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в конце мая новым начальником Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД стал подполковник Евгений Ульянов. Одновременно с этим начальником Управления собственной безопасности петербургского главка был назначен подполковник Алексей Васильев.