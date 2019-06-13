Следователя полиции заподозрили в фальсификации доказательств и служебном подлоге

В Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника следственного отделения СУ МУ МВД «Энгельсское». Женщину заподозрили в фальсификации доказательств.

По версии следствия, в сентябре 2016 года городской отдел дознания возбудил дело в отношении жительницы Энгельса за фиктивную постановку на учет иностранных граждан (ст. 322.3 УК РФ). В апреле 2017 года материал приняла к производству начальник следственного отделения.

Уже в начале мая она приостановила производство по делу и в течение полутора лет дело не расследовалось. В декабре 2018 года предварительное следствие было прекращено по истечению срока давности. В отношении руководителя энгельсского следственного отдела возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Второй эпизод связан с тем, что сотрудник полиции составила протокол допроса свидетеля, не общаясь с ним.

Имени подозреваемой следствие не называет. По данным «Ъ-Средняя Волга», речь идет об Ольге Андроновой.

Сергей Петунин