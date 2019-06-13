Заместителя главы Сочи привлекли к административной ответственности

Замглавы Сочи привлекли к административной ответственности за невыполнение законных требований прокурора (ст. 17.7 КоАП РФ). Приговором суда ему назначен штраф, сумма которого, как и имя чиновника, не раскрывается. Согласно санкциям данной статьи, должностные лица привлекаются к штрафу в размере от двух до трех тыс. руб.

Как сообщили в Генпрокуратуре РФ, поводом для возбуждения административного дела в отношении чиновника стало коллективное обращение ряда садовых товариществ курорта о нарушении законодательства об электроэнергетике и муниципальной собственности. По результатам рассмотрения обращения сочинской прокуратурой заместителю главы города было внесено представление об устранении нарушений закона. Однако документ был рассмотрен формально, без участия прокурора, поскольку последний не был извещен о времени и месте рассмотрения внесенного им акта реагирования.

По данному факту в отношении заместителя главы города Сочи прокурором было возбуждено дело об административном правонарушении.

Василий Хитрых