Челябинская область заняла 32 место в рейтинге безопасности ведения бизнеса

Челябинская область оказалась в верхней части рейтинга безопасности для ведения бизнеса. Регион занял 32 место среди 85 территорий по уровню административного давления на предпринимателей. Исследование провел аппарат уполномоченного президента по защите прав предпринимателей.

При распределении мест в рейтинге учитывались показатели снижения репрессивности контрольно-надзорных органов, доля и объем штрафов, наложенных на предпринимателей за 2017-2018 годы. Более 90% контрольных и надзорных мероприятий в России проводят органы федеральной власти – Ростехнадзор, Роспотребнадзор, Россельхознадзор, Росприроднадзор, МЧС, жилищные инспекции, отмечается в исследовании.

В Челябинской области в 2017-2018 годах наблюдалось общее снижение количества плановых проверок, оно уменьшилось на 4%. Однако число внеплановых мероприятий увеличилось на 3,3%, в регионе было проведено 9,7 тыс. таких проверок. При этом на 17%, по сравнению с 2015-2016 годами, выросло количество заведенных административных дел в отношении предпринимателей (7,7 тыс.). Объем административных штрафов вырос на 69%, он достиг 339 млн руб. Также на 60% выросло количество предупреждений, сделанных бизнесу (2,7 тыс.).

Наиболее безопасными для ведения бизнеса были признаны Удмуртия, Марий Эл и Хакасия. Также в топ-10 рейтинга вошли Москва, Московская область и ХМАО.