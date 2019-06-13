Ремонтом Компроса займется подрядчик спрямления Шоссе Космонавтов

Подряд на капитальный ремонт Комсомольского проспекта от ул. Монастырской до ул. Чкалова в Перми достался ООО «Асфальтобетонный завод №1». Общество стало единственным участником аукциона, проводившегося администрацией Перми. Цена контракта составила 451,6 млн руб. Ремонт необходимо завершить к ноябрю 2020 года.

ООО «Асфальтобетонный завод №1» зарегистрировано в Перми в 2014 году. Компанией владеют бывший начальник управления краевых дорог Евгений Негодин и Анушаван Затикян. В 2018 году завод получил контракты на 629 млн руб. АБЗ № 1 занималось спрямлением ул. Шоссе Космонавтов.