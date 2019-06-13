«Ростелеком» лоббирует строительство наружных сетей, депутаты против

Большие споры в думе Нижнего Новгорода вызвало требование прокуратуры, которая по жалобе ПАО «Ростелеком» провела проверку городских нормативов градостроительных проектирования и настаивает на отмене двух пунктов этих правил. Они предписывают на площадях, улицах и местах общего пользования укладывать коммуникации под землю. Однако прокуратура согласилась с «Ростелекомом», что местные нормативы противоречат федеральному закону о связи, и наружные провода должны быть разрешены.

Депутаты комиссии по строительству дружно выступили против наружных сетей, считая, что пучки проводов не красят Нижний Новгород и в общественных местах все инженерные коммуникации (в том числе и мешающие свободному проходу теплотрассы) необходимо убирать под землю. Добавим, что глава города Владимир Панов ранее заявлял о том, что в центре Нижнего Новгорода может быть реализован проект «Чистое небо», когда все электросети, линии связи и интернета укладываются в подземные кабели.

В итоге депутаты решили вынести этот вопрос на городскую думу с рекомендацией отменить спорные нормативы лишь в первом чтении. Таким образом думская комиссия решила выиграть время, чтобы дать возможность администрации найти компромисс с операторами связи по этому вопросу. Предоставлять возможность застройщикам опутывать видовые места Нижнего Новгорода новыми проводами депутаты не хотят.

Иван Сергеев