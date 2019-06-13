Житель Кубани ограбил три офиса микрокредитных организаций в Краснодаре

УМВД по Краснодару возбудило уголовные дела по статьям «Грабеж» (ч. 2 ст. 161 УК РФ) и «Разбой» (ч. 2 ст. 162 УК РФ) в отношении ранее не судимого 23-летнего жителя Апшеронского района. Его подозревают в трех фактах открытого хищения денег в микрофинансовых организациях, расположенных на улице Ставропольской. В одном из случаев злоумышленник применил нож.

Как сообщили в городской полиции, молодого человека задержали на основании имеющихся показаний потерпевших, а также записей с камер видеонаблюдения. Сотрудники уголовного розыска обнаружили его в одном из городских баров. Подозреваемый сознался в содеянном, пояснив, что похищенные 30 тыс. руб. уже потратил.

Санкции инкриминируемых молодому человеку статей предусматривают до 10 лет лишения свободы. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Василий Хитрых