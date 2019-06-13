Главврачу больницы Южноуральска предъявлено обвинение в присвоении премий подчиненных

Следственные органы Следственного комитета РФ по Челябинской области возбудили уголовное дело в отношении главного врача и главного бухгалтера городской больницы Южноуральска по подозрению в злоупотреблении полномочиями при распределении премий.

Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, по версии следствия, в 2018-2019 годах руководитель больницы и главбух начисляли сотрудникам завышенные премии, которые впоследствии присваивали себе. Сумма причиненного ущерба лечебному учреждению ущерб составляет как минимум 70 тыс. руб.

Главному врачу предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в главному бухгалтеру.