Мэрия Уфы аннулировала конкурсы на четыре автобусных маршрута

Управление транспорта и связи Уфы по требованию регионального управления ФАС аннулировало итоги открытых конкурсов на право обслуживания в течение пяти лет трех муниципальных автобусных маршрутов по нерегулируемым тарифам, следует из приказа УФАС, опубликованного на сайте мэрии. В первом конкурсе на торги выставлялись два маршрута — №110М «СТЦ «Мега-Уфа» — Уфимский ДОК» и №257 «Узловая автобаза — клиника БГМУ», во втором — маршрут №255 «ОАО «Амстар» — оздоровительный комплекс «Сипайловский», в третьем — №282 «Уфимский ДОК – Максимовка». Итоги конкурсов управление подвело 21 мая. Как следует из итоговых протоколов, свидетельство на маршрут №110М должно было получить ООО «Регион-авто», №257 — ООО «Альянс-СКД», №255 — ООО «Трансспецсервис». На маршрут №282 заявка единственного участника — ООО «Автонаправление» была признана несоответствующей.

С жалобой на нарушения мэрии при проведении конкурсов в УФАС обратилось ГУП «Башавтотранс». Госкомпания указала на нарушения заказчиком п.2 ч.2 ст. 22 ФЗ №220 «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа…». В частности, отметил заявитель, в конкурсной документации не было информации о расписании маршрутов, что «является существенным условием осуществления перевозок по маршрутам», на основании которого участники принимают решение об экономической эффективности маршрута. Жалоба была признана обоснованной. В мэрии пока не уточняют, когда будет объявлен новый конкурс.

Майя Иванова, Булат Баширов