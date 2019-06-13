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Контракт на охрану объектов уфимской психбольницы получила компания «Страж»

Республиканская клиническая психиатрическая больница минздрава Башкирии заключит контракт стоимостью 45,16 млн руб. на охрану своих объектов в Уфе с охранным предприятием «Страж» предпринимателя Альмира Гельметдинова. Единственный допущенный к участию в тендере претендент предложил исполнить работы с дисконтом 1,4%. Срок действия контракта — с ноября текущего до 31 октября 2021 года. Предыдущий контракт на охрану помещений также получал «Страж».

Напомним, что за новый контракт больницы развернулась борьба в республиканском управлении Федеральной антимонопольной службы. С жалобой в УФАС обратилась частная охранная организация «Цитадель» предпринимателя, владельца охранной организации «Высота» Дениса Драцкого. Он указал в жалобе, что заказчик сформировал тендерную документацию с нарушением закона о контрактной системе и ограничил конкуренцию, прописав требование к опыту исполнения контрактов стоимостью не менее 30% от выставленного на тендер. Жалоба была признана необоснованной.

Контракт предусматривает охрану 12 объектов психбольницы на улицах Прудной, 50 лет СССР, Руставели, Архитектурной, Янаби, Королева и других.

Майя Иванова


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