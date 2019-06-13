Тестам на алкоголь добавят скорости

МВД хочет ввести два дополнительных экспресс-теста для выявления пьяных за рулем. Автомобилистам предложат подышать в алкотестер или сдать слюну, чтобы найти следы алкоголя или наркотиков. Если результаты окажутся положительными, это станет основанием для дальнейшей полноценной проверки. При этом за отказ от прохождения экспресс-тестов формально ничего не грозит, а их результаты не будут нигде фиксироваться. Это вызывает вопросы у специалистов. Какие риски они видят? Подробности — у Владислава Викторова.

Каждому водителю наверняка не раз приходилось слышать от сотрудников ГИБДД вопросы об их самочувствии и о том, когда они в последний раз выпивали. Сейчас в законе прописано несколько признаков, по которым инспектор может заподозрить опьянение — это, например, характерный запах или покраснение лица. Если сотрудник ГИБДД заметил какой-то из них, он имеет право потребовать от водителя пройти медосвидетельствование. Но легкий румянец на лице бывает не только от спиртного, так что достоверными эти методы не назовешь. Поэтому в список предлагают добавить экспресс-тесты. И вместо беседы водителю придется подышать в алкотестер или плюнуть на специальную полоску, для обнаружения следов наркотиков.

Но есть одна деталь — от прохождения экспресс-тестов можно отказаться. Зачем тогда они нужны, непонятно, говорит автоюрист Сергей Радько: «Сейчас прохождение медицинского освидетельствования — это прямая обязанность водителя, которая закреплена в правилах дорожного движения. Если он это отказывается делать, то это нарушение, которое влечет за собой то же наказание, как и пьянка за рулем. А отказ от экспресс-теста не будет означать ничего, то есть пока непонятно, что тогда делать, если водитель отказался пройти это исследование.

Если нет наказания, тогда смысл давать такое полномочие, которое реализовать невозможно?»

В ГИБДД говорят, что это должно стать профилактической мерой против любителей управлять автомобилем в состоянии опьянения. Если они будут знать, что инспектор может определить наличие запрещенных веществ в организме всего за пару секунд, то от поездок на личном авто, скорее всего, откажутся. На западе такие устройства давно доказали свою эффективность. Но, учитывая российские реалии, возникает много вопросов. Раз от прохождения теста можно отказаться, значит, и результаты храниться нигде не будут. В таком случае их легко «потерять» либо подделать, но за дополнительную плату, отмечает руководитель Федерации автомобилистов России Сергей Канаев: «Во всех странах, где используются эти тесты, коррупционных проблем, как у нас, нет. Это может быть сведено на нет: любой алкотестер выдает чек, можно и проверить, насколько соответствует данные на чеке словам сотрудника ГИБДД. Очень сложно предсказать, каким будет результат, когда сотрудники бесконтрольно получают тесты».

Есть и другая проблема: такие полоски могут определить лишь пять видов наркотических веществ. К тому же следы некоторых из них в слюне держатся недолго. Специалисты говорят, что есть более эффективные приборы, но их цена может достигать 200 тыс. руб. Закупать экспресс-тесты МВД планирует в рамках проекта «Безопасность дорожного движения». Его задача — добиться нулевой смертности в результате ДТП. Для достижения этих показателей ведомство разрабатывает множество мер, но ситуация лучше не становится, говорит председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин: «Не может ГИБДД в нынешнем виде обеспечить тотальный контроль, а без него все это становится, прямо скажем, несправедливым. Из 10 пьяных попадается в лучшем случае один. Не говоря о том, что половину еще и отпускают, потому что взятки, связи. Нужна эффективность алкогольной кампании. Приучили же большинство пристегиваться ремнем, и отнюдь не карательными мерами».

К слову, ввести экспресс-тесты для автомобилистов МВД пытается с 2015 года. Правда, тогда речь шла только о проверке содержания алкоголя при дыхании. Но попытка не увенчалась успехом. На этот раз в ГИБДД, видимо, настроены оптимистично — первую партию экспресс тестов инспекция планирует закупить до конца года.

В начале мая МВД предлагало конфисковывать машины у пьяных водителей. Как отмечали тогда в ведомстве, по вине нетрезвых автомобилистов происходит каждое десятое ДТП в России. Предложение пока находится на рассмотрении в правительстве.