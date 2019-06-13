Судебный департамент в Пермском крае подвергнется комплексной проверке

В Пермском крае началась комплексная проверка регионального судебного департамента. Для ее проведения в Пермь прибыли 13 сотрудников судебного департамента при Верховном суде РФ под руководством замначальника главного управления организационно-правового обеспечения деятельности судов Сергея Виноградова.

Как сообщается на сайте судебного департамента, комиссия выборочно посетит суды Пермского края. Проверка будет проводиться по всем направлениям деятельности управления и районных судов: по организационно-правовым и финансовым вопросам, вопросам кадровой работы и повышения квалификации госслужащих, вопросам капитального строительства, эксплуатации зданий и сооружений судов, по информатизации судов и социальной защите, а также по взаимодействию со СМИ.