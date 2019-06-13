АО «КРПК» расторгло контракт с одним из подрядчиков строительства ЖК «Любимов» в Березниках

АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК) расторгло договор на строительство трех домов 10-го квартала ЖК «Любимов» с казанским ООО «Строительное управление „Радиант“». Как сообщает краевой минстрой, договор был разорван из-за отставания компании от графика сроков строительства домов более чем на три месяца. Повторный конкурс на достройку трех домов второй очереди будет объявлен КРПК до конца июня 2019 года.

Напомним, строительство ЖК «Любимов» в Березниках находится под контролем аппарата полпреда и правительственной комиссии по недопущению негативных последствий техногенной аварии, вызванной затоплением рудника Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае. Проект финансируется из трех источников: федерального, краевого бюджетов и средств ПАО «Уралкалий». На сегодня общая сумма финансирования составляет 9,5 млрд руб.

Всего переселить из зоны техногенной аварии необходимо более 14 тыс. человек. Переселение людей происходит через использование механизма социальной выплаты. На сегодня уже почти 11,5 тыс. человек получили выплаты, более 4,3 тыс. человек переехали в новое жилье. До конца этого года планируется предоставить соцвыплаты еще 2722 березниковцам. Таким образом, социальными выплатами будут обеспечены все жильцы, проживающие в аварийном фонде, признанном таковым до 2019 года.