«Абрау-Дюрсо» планирует инвестировать 1 млрд рублей в туристические объекты на Кубани

Кубанский производитель вина «Абрау-Дюрсо» рассматривает возможность инвестирования в объекты туристической инфраструктуры в Краснодарском крае. В частности речь идет об открытии нескольких ресторанов, гостиницы и спа-комплекса, пишет «ТАСС», ссылаясь на слова президента компании Павла Титова.

«Пока мы занимаемся строительством одного отеля, но потенциально рассматриваем возможность открытия еще нескольких объектов гостеприимства», - заявил Павел Титов.

По словам руководителя винодельни, общий объем инвестиций компании в этом году должен составить около 2 млрд рублей. Половина указанной суммы при этом должна быть направлена на улучшение туристической инфраструктуры в Абрау-Дюрсо, включая строящийся отель. Помимо этого, компания планирует инвестировать в культурно-развлекательные программы курорта, в том числе обустройство досуговых локаций.

Марат Бабаев