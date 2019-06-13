Самая дорогая квартира Ростова выставлена на продажу за 55 млн рублей

Специалисты Avito составили список наиболее дорогих квартир, выставленных на продажу в Ростове-на-Дону. В настоящий момент дороже всего продается 7-комнатная квартира площадью 344 кв. м с собственной террасой на крыше площадью 76,2 кв. м за 55 млн рублей. Пентхаус расположен на тринадцатом этаже кирпичного дома в центре города. Как сказано в объявлении, в собственности владельцев квартиры весь этаж, включая террасу с обзором 360 градусов на центр Ростова и Задонье. Следом идет 4-комнатная квартира площадью в 200 кв. м стоимостью 50 млн руб. Квартира расположена в жилом комплексе класса deluxe на 6 из 8 этажей. Расположен объект в самом центре города, на улице Пушкинская. За 47 млн руб. в Ростове-на-Дону продается 4-комнатная квартира площадью 215 кв. м, расположенная также на улице Пушкинская.

Сергей Иванов