Enel построит в Ставропольском крае ветропарк мощностью более 71 МВт

ПАО «Энел Россия» получило право на строительство ветропарка Родниковский в Ставропольском крае совокупной установленной мощностью более 71 МВт, сообщила пресс-служба компании. Разработкой проекта и строительством будет заниматься Enel Green Power, Глобальное подразделение по возобновляемым источникам энергии Группы Enel. Общий объем инвестиций в проект Родниковский составит порядка 90 млн евро. После ввода в эксплуатацию в первой половине 2024 года ветропарк сможет вырабатывать порядка 220 ГВтч в год. Вырабатываемая ветропарком электроэнергия будет продаваться на российском оптовом рынке, а также компания будет получать плату за мощность.

Российский тендер инвестиционных проектов на основе возобновляемых источников энергии на 2020-2024 гг. проходил с 28 мая по 10 июня с целью отбора приблизительно 314 МВт проектов ВИЭ, 78,1 МВт из которых предназначались для ветровых проектов, оставшиеся 229,8 МВт для мини-гидроэлектростанций и 5,6 МВт для солнечных. Правительство России начало проводить подобные ежегодные тендеры в 2013 году с целью достижения показателя производства электроэнергии на основе возобновляемых источников энергии в размере 4.5% от общего объема производимой в стране, а также для достижения 5,4 ГВт общей установленной мощности объектов возобновляемой энергетики к 2024 году.

Помимо победы в данном тендере, Энел Россия получила право на строительство двух объектов ветрогенерации совокупной установленной мощностью 291 МВт - Азовской ВЭС 90 МВт, а также проекта в Мурманской области 201 МВт. Объем инвестиций Энел Россия в Азовский ветропарк составит порядка 132 млн евро и около 273 млн евро в ветропарк мощностью 201 МВт в Мурманской области.

Сергей Иванов