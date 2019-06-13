СКР задержал топ-менеджера КамАЗа по подозрению в фальсификации аукционов

В Набережных Челнах накануне задержали начальника отдела недвижимости ПАО «КамАЗ» Елену Гаврилову, сообщает chelny-biz. Следственный комитет по Татарстану подозревает госпожу Гаврилову в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, начальник отдела фальсифицировала протоколы аукционов по продаже металлической стружки — госпожа Гаврилова якобы в несколько раз занижала цены на лоты. Сама топ-менеджер при этом свою вину не признает.

В ближайшее время состоится суд по избранию меры пресечения. По данным источников издания, следствие будет ходатайствовать о подписке о невыезде. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

В компании уже заявили, что будут оказывать максимальное содействие следствию.

“Ъ-Казань”