На Кубани приставы арестовали имущество Андреедмитриевского щебеночного завода

В Курганинском районе Краснодарского края судебные приставы арестовали имущество завода по производству щебня. По информации исполнительного ведомства, предприятие задолжало в бюджет более 7 млн руб.

В актах описи и ареста имущества должника значатся автомобили, офисная мебель и компьютерная техника. Взыскание также обращено на деньги, находящиеся на счетах организации. В настоящий момент арестованное имущество отправлено на оценку.

Как стало известно “Ъ-Кубань”, речь идет об ООО «Андреедмитриевский Щебзавод». По данным ресурса «Асфальт.ру», предприятие открылось в 1956 году, а олимпийские заказы позволили ему пережить кризис 2014 года. До 2008 года свою продукцию общество в основном отправляло на заводы ЖБИ Подмосковья. Сейчас, по информации с официального сайта ООО ТД «Транснерудпром», Андреедмитриевский щебеночный завод осуществляет производство нерудных материалов и организует поставку данной продукции автомобильным и железнодорожным транспортом в 11 регионов на территории Центрального, Южного и Приволжского федеральных округов России.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», головной компанией ООО «Андреедмитриевский Щебзавод» является московское АО «Холдинговая компания “Пронекс”». Уставный капитал завода 15 тыс. руб. С 2015 года предприятия показывает стабильный убыток. Так, по последним данным 2017 года, общество показало выручку в 217,1 млн руб. и убыток 10,1 млн руб. Кредиторская задолженность предприятия на тот момент составляла 45 млн руб.

Дмитрий Михеенко