В Ростове за год подешевело оборудование для производства мороженого

Ростов-на-Дону стал одним из 9 крупнейших городов России, где начать бизнес по производству мороженого стало дешевле: за год средняя цена оборудования снизилась на 19% и достигла 49,9 тыс. руб. При этом предложение фризеров – аппаратов для приготовления мягкого и твёрдого мороженого увеличилось на 29%. Краснодар напротив, вошел в число 14 городов, где начать такой бизнес стало дороже: за год средняя цена оборудования выросла на 36% и достигла 96,2 тыс. руб. При этом предложение фризеров увеличилось на 32%.Эти данные приводит пресс-служба Avito.

Согласно данным сервиса, заметнее всего цены га оборудование снизились в Казани — в среднем на 45%, до 24,3 руб. А дороже всего обойдется оборудование предпринимателям Омска — в среднем за 128,2 тыс. руб. В целом по стране средняя стоимость покупки техники для производства мороженого за год выросла всего на 1% и сейчас составляет 66,1 тыс. руб.

Сергей Иванов