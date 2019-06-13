«Ромир»: выигранный $1 млн россияне предпочли бы вложить в себя и близких

В случае выигрыша в лотерею $1 млн четверть россиян (25%) хотели бы потратить его на образование и здоровье для себя и своих близких, свидетельствуют данные опроса холдинга «Ромир». Почти столько же (24%) в первую очередь будут покупать недвижимость, автомобили и предметы роскоши. По данным социологов, в 2012 и 2006 годах доля последних была существенно выше (33%).

Также россияне хотели бы потратить $1 млн на:

банковский вклад (18%),

создание своего бизнеса (15%),

путешествие (5%),

благотворительность (4%),

«покутить» (1%),

развитие науки и техники (1%).

«Непростые времена и экономические трудности меняют взгляды наших респондентов. Если в предыдущие годы, 2012-й и 2006-й, треть наших соотечественников сразу намеревалась потратить шальной миллион на предметы роскоши, то сегодня россияне больше задумываются о создании собственной безопасности,— прокомментировал президент “Ромира” Андрей Милехин.— Россияне становятся более рациональными и финансово подкованными».

Опрос проводился в мае, в нем приняло участие 1,5 тыс. респондентов в возрасте 18 лет и старше, проживающих в городах и сельской местности во всех федеральных округах страны.