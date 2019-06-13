На Урале возбуждено уголовное дело по факту смерти трех человек во время пожара

Утром, 12 июня, во время пожара в садовом домике коллективного сада «Дачник-1» (Свердловская область) спасатели обнаружили тела трех человек, — мужчины, женщины и 4-летнего мальчика.

Как сообщили в региональном СКР, следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправности электропроводки. Уточняется, что признаков насильственной смерти на телах погибших не обнаружено.

Арина Магеррамова