Закончен яровой сев зерновых в Оренбургской области

Завершился сев яровых культур в Оренбургской области. Он был проведен на площади 3,3 млн га (103 %), включая зерновые и зернобобовые культуры (площадь 2,06 млн га, 101 %). Об этом сообщает региональное правительство.

В числе прочего аграрии региона посеяли 1,2 млн га пшеницы, 0,5 млн га ячменя, 76 тыс. га овса и 48,5 тыс. га кукурузы на зерно. Лидерами по прогнозному выполнению ярового сева стали Абдулино, а также Светлинский, Сакмарский и Илекский районы.

Самые высокие показатели по зерновому севу зафиксированы в Александровском (115 %, 73 тыс. га), Светлинском (114 %, 137,4 тыс. га) и Новоорском районе (108 %, 68,3 тыс. га), а также в Соль-Илецке (101 %, 31 тыс. га). Кроме того, из-за погоды аграрии на две недели раньше начали заготовку грубых и сочных кормов.

Георгий Портнов