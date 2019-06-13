Председателя Казанского военного суда переводят в Центральный окружной суд

Высшая квалификационная коллегия судей России рекомендовала назначить председателя Казанского гарнизонного военного суда Эдуарда Сафонова (работает в судебной системе более 20 лет) в судьи Центрального окружного военсуда, пишет «Реальное время».

Центральный военсуд создан после реорганизации Уральского и Приволжского окружных военных судов после реформы. Теперь судьи этой инстанции будут рассматривать дела по первой инстанции по тяжким составам преступления и апелляционные жалобы на решения военных судов Башкортостана, Марий Эл, Мордовии, Татарстана, Удмуртии, Чувашии, Пермского края, Кировской, Курганской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Центральный окружной военный суд будет располагаться в Екатеринбурге, а в Самаре будет открыто постоянное представительство.

“Ъ-Казань”