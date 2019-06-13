«Башнефть» направит на дивиденды около 28% чистой прибыли за 2018 год

АНК «Башнефть» по результатам 2018 года направит на выплаты акционерам 28,24 млрд руб. — по 158,95 руб. на акцию. Сумма выплат сопоставима с 27,7% чистой прибыли АНК за прошлый год, составившей 101,83 млрд руб., сообщает «Интерфакс». Остальная часть прибыли в размере 73,6 млрд руб. останется нераспределенной. По итогам 2017 года «Башнефть» выплачивала на акцию также по 158,95 руб., а кроме того, начисляла промежуточные дивиденды по итогам девяти месяцев 2017 года из расчета 148,31 руб. на акцию. На выплаты акционерам год назад было направлено 28,24 млрд руб. Таким образом общий объем дивидендов АНК сохранится на уровне 2017 года.

Контроль в «Башнефти» принадлежит НК «Роснефть» (57,66% уставного капитала), у Башкирии — 25%, у ООО «Башнефть-инвест» (принадлежит «Башнефти») — 4,41%.

Ирина Самойлова