«Корпорация развития Удмуртии» разместит криптооблигации на белорусской криптобирже осенью 2019 года

АО «Корпорация развития Удмуртии» планирует разместить криптооблигации на белорусской криптобирже осенью 2019 года. Об этом сообщил первый вице-премьер республики Александр Свинин на встрече с журналистами.

Напомним, что о планах «Корпорации развития Удмуртии» выступить в качестве заемщика при размещении криптооблигаций на белорусской криптобирже стало известно в апреле 2019 года. Власти республики рассматривают это как удобный и легальный механизм для привлечения средств под реализацию перспективных инвестиционных проектов.