Уважаемые руководители!

27 июня 2019 года газета «Коммерсантъ-Прикамье» организует на своей площадке круглый стол по теме: «Зеленые стратегии промышленных предприятий».

В рамках круглого стола участники обсудят текущую ситуацию в Пермском крае, связанную с выбросами загрязняющих веществ промышленными предприятиями региона.

На круглом столе будут обсуждаться следующие вопросы:

• тенденции снижения негативного воздействия на окружающую среду промышленными предприятиями региона;

• переход на мировые стандарты производства;

• практика применения новых технологий;

• создание экологически чистых продуктов;

• сложности финансирования экологических мероприятий на предприятиях.

Спикерами на мероприятие будут приглашены: министр природных ресурсов Пермского края Дмитрий Килейко, пермский природоохранный прокурор Людмила Моисеевских, начальник управления Росприроднадзора по Пермскому краю Андрей Азанов, заведующий кафедрой биоценологии и охраны природы ПГНИУ Сергей Бузмаков, заместитель начальника, начальник отдела городской среды и природопользования управления по экологии и природопользованию администрации города Перми Лев Третьяков, директор ГП «ПЦБК» Александр Сухановский, исполнительный директор ГП «ПЦБК» Константин Незнамов, общественная организация «Зеленый патруль», депутаты Законодательного собрания Пермского края, промышленные предприятия, потребители продукции.

Мероприятие будет проходить 27 июня с 13 до 15 часов в конференц-зале газеты «Коммерсантъ-Прикамье» по адресу: ул. Петропавловская, 59 (вход со стороны сквера Уральских добровольцев).

По итогам встречи газета «Коммерсантъ-Прикамье» подготовит информационные материалы в ежедневную газету и на сайт. На мероприятие будут приглашены СМИ города Перми.

Просим вас сообщить о своем принципиальном решении по участию в мероприятии до 12 часов 24 июня по телефону +7-982-456-69-09 (Анжела Габдулбаянова) или по электронной почте: pr@kommersant.perm.ru.

Генеральный партнер круглого стола: