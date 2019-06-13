Новая жизнь промзоны В Молитовском затоне до конца июня откроется обновленный пляж, на котором появятся лежаки, кабинки для переодевания, медицинский пункт, большой детский городок и чистый новый песок.

Кроме того, мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов поручил департаменту дорожного хозяйства сделать ремонт дороги, ведущей к затону, и предусмотреть там удобный тротуар:

Директор подрядной организации ООО «Успенское» Никита Ибрагимов сообщил, что работы идут по графику, даже с небольшим опережением.

По словам руководителя Института урбанистики Зои Рюриковой, пляж спланирован после обсуждения с горожанами. Специалисты Института провели общественные слушания с участием жителей окружающей затон территории. Основной запрос был на безопасность.

Всего по городу в этом году должны благоустроить 15 общественных пространств. Это вторые очереди работ в парках и скверах, начатые в прошлом году, а также восемь новых. На сегодняшний день 11 контрактов уже подписаны, начались работы. Остальные должны заключить контракты до конца месяца. Только в парке Кулибина идет корректировка проекта из-за того, что жители на общественных обсуждениях не поддержали предложенные варианты.